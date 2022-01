Tientallen leden van de Assemblée nationale, de Franse tegenhanger van de Tweede Kamer, zijn voorafgaand aan een debat over de coronapas met de dood bedreigd. Het Franse lagerhuis stemt maandagavond over de uitbreiding van het toegangsbewijs.

Voor de stemming vindt maandag eerst nog een debat plaats over de strengere regels omtrent de toegangsbewijzen. Het Franse kabinet wil dat de coronapas alleen geldig wordt voor mensen die zich hebben laten vaccineren. Een negatieve test zou daarmee dus niet meer voldoende zijn.

Het wetsvoorstel lijkt te kunnen rekenen op de steun van de meeste partijen in het Franse lagerhuis. Als dat instemt met de wet, moet die ook nog langs de Senaat. Meerdere parlementsleden vertelden in de aanloop naar het debat doodsbedreigingen te hebben ontvangen.

Sommigen stelden zelfs fysiek belaagd te zijn geweest, of kregen thuis te maken met vandalisme. Zo werden vorige week de auto en garage van parlementslid Pascal Bois, een partijgenoot van president Emmanuel Macron, in brand gestoken.

Parlementslid Agnes Firmin Le Bodo, die namens de Agir-partij volksvertegenwoordiger is, deelde zondag op Twitter een doodsbedreiging die zij via de mail kreeg. "Onze democratie is in gevaar", schreef ze. Ook Barbara Bessot Ballot, net als Bois een partijgenoot van Macron, openbaarde enkele aan haar gericht bedreigingen.

Kleine minderheid nog tegen vaccinaties in Frankrijk

Ongeveer 90 procent van de Franse bevolking boven de twaalf jaar is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat cijfer steeg afgelopen zomer fors doordat Macron aankondigde dat een coronatoegangsbewijs op meer locaties benodigd was.

Een kleine minderheid van de Fransen weigert echter nog altijd het vaccin te nemen. Vermoedelijk komen de doodsbedreigingen voornamelijk uit die hoek. Tegenstanders van het coronatoegangsbewijs riepen op om maandag tijdens het debat te demonstreren voor het parlementsgebouw in Parijs.