Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt nog dagelijks tientallen meldingen van menstruatieklachten na een coronavaccinatie. Na een boosterprik kunnen die klachten mogelijk milder zijn dan na de eerdere vaccinaties, verwacht Bertho Nieboer, gynaecoloog aan het Radboudumc en menstruatie-expert. Dit is wat we tot nu toe weten.

De menstruatie van een vrouw is heel fijnmazig afgestemd, legt Nieboer uit. Zo staat het immuunsysteem in de eerste helft van de cyclus, wanneer er een eisprong is, meer aan dan in de tweede helft. Als je namelijk zwanger wil worden, moet er wel een embryo in je baarmoeder kunnen groeien. Het immuunsysteem werkt normaal tegen dat soort materialen die onbekend zijn voor het eigen lichaam, en daarom staat het na de eisprong minder hard aan.

Een coronavaccinatie geeft het immuunsysteem een oppepper. Omdat je immuunsysteem dan ook harder werkt in de periode waarin het gebruikelijk wat minder actief is, raakt je menstruatie even ontregelt. Ook vrouwen die erg ziek zijn geworden door corona melden soortgelijke klachten met hun menstruatie.

Er wordt nog veel onderzoek gedaan, maar Nieboer verwacht wel dat deze klachten na een boosterprik mogelijk milder zijn. "Je zou kunnen zeggen dat het lichaam niet meer zo fel reageert na twee prikken, omdat het lichaam de reactie die die prikken veroorzaakt al kent. Dat is ook meestal hoe het immuunsysteem werkt."

Bij Lareb hebben zich ook al mensen gemeld die na een boosterprik menstruatieproblemen hebben ervaren, maar de grootste doelgroep is nu pas aan de beurt voor een extra prik, zegt Agnes Kant van Lareb.

Dit meldde Lareb begin november: Van de ongeveer 6,4 miljoen gevaccineerde vrouwen werden 17.000 meldingen van een afwijkende menstruatie gemeld. Nu melden zich nog steeds dagelijks tientallen vrouwen bij het bijwerkingencentrum.

De meeste meldingen gingen over een hevige menstruatie (4.537 meldingen), verlate menstruatie (3.198 keer), onregelmatige menstruatie (3.079 keer) en tussentijds bloedverlies (3.079 keer).

Het bijwerkingencentrum doet nu vervolgonderzoek onder 2.000 vrouwen.

Toch betekent dit niet direct dat vrouwen zich zorgen hoeven te maken. "Er is geen enkele aanwijzing dat het hier gaat om iets dat langer dan twee tot drie maanden zou kunnen aanhouden", zegt Nieboer. Wel noemt hij het "op zijn minst onhandig" dat vrouwen mogelijk een paar maanden niet weten wanneer hun menstruatie komt, of andere klachten ervaren.

Ook voor vrouwen die bezig zijn om zwanger te raken, kan het vervelend zijn. "Als je een paar maanden geen peil kan trekken op je eisprong, kan het lastiger zijn om te bepalen wanneer je zwanger kan worden."

Dat de menstruatie mogelijk even anders kan zijn, betekent niet dat je door de coronaprik onvruchtbaar wordt. "De onderzoeken die zijn gedaan hebben nooit aanwijzingen gevonden voor problemen", benadrukt ook Kant. Het coronavaccin is veilig voor zwangere vrouwen, oordeelden de gezondheidsautoriteiten eerder.

De invloed van vaccinaties op het vrouwelijke immuunsysteem is ook bij andere prikken te zien. Vrouwen melden over het algemeen meer bijwerkingen na bijvoorbeeld hpv-vaccinaties of griepprikken. Nu zijn er wel opvallend veel menstruatieproblemen gemeld, maar vruchtbare vrouwen hebben ook niet eerder zo massaal vaccinaties gekregen, zegt Nieboer.

Ondanks dat menstruatieklachten na een vaccinatie vaker voorkomen, kan het in dit geval mogelijk wel om een specifieke bijwerking van het coronavaccin gaan. Als je beter naar de meldingen bij het Lareb kijkt, zie je dat het in veel gevallen vrouwen die normaal gesproken niet snel last hebben van menstruatiestoornissen. Volgens Nieboer is dat een belangrijke link dat het om een mogelijke bijwerking gaat.