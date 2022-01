Het primair en voortgezet onderwijs kan direct na het eind van de kerstvakantie op maandag 10 januari weer open. Ook de buitenschoolse opvang mag de deuren dan weer openen. Dat meldt het demissionaire kabinet maandag. Het Outbreak Management Team (OMT) is in een nieuw advies positief over het beëindigen van de scholensluiting.

Hoewel de basis- en middelbare scholen na de kerstvakantie weer mogen heropenen, blijven nog enkele coronamaatregelen van kracht. Zo moet elke leerling en leerkracht vanaf groep zes zich iedere week tweemaal zelftesten en moeten zij op de gang een mondkapje dragen. Scholen moeten ook looproutes aanbrengen.

De scholen gingen in december een week voor de gebruikelijke kerstvakantie dicht omdat het kabinet zich zorgen maakte over de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. Het OMT had dat toen tot drie keer toe geadviseerd.

Demissionair premier Mark Rutte kon op de laatste coronapersconferentie (18 december) nog niet garanderen dat de scholen op 10 januari weer open mogen.

Op 14 januari mogelijk nieuw besluit over mbo en hoger onderwijs

Voor de mbo-studenten en het hoger onderwijs blijft het online onderwijs voorlopig van kracht. "Dat geldt in ieder geval tot het weegmoment op 14 januari", aldus demissionair minister van Onderwijs Arie Slob. In de leeftijdscategorie van de studenten zou het aantal besmettingen momenteel te snel toenemen.

Het kabinet wil afwachten in hoeverre de opmars van de omikronvariant zich gaat vertalen naar een toename van het aantal ziekenhuisopnames. "Hoeveel ruimte er op 14 januari zal zijn om verdere versoepelingen door te voeren, weten we echt dan pas", aldus demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. "Garanties zijn niet te geven", vult Slob aan.

De bewindslieden willen het aantal contactmomenten in de samenleving nog altijd zo klein mogelijk houden. "Het hangt allemaal af van hoe het virus zich verder ontwikkelt."