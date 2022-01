Het Outbreak Management Team (OMT) brengt maandag advies uit aan het demissionaire kabinet over de coronamaatregelen in het onderwijs. Dezelfde dag wordt besloten of de scholen na de kerstvakantie weer open mogen. De adviezen van het OMT worden in de regel overgenomen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de coronamaatregelen

De scholen gingen in december al een week voor de gebruikelijke kerstvakantie dicht omdat het kabinet zich zorgen maakte over de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. Demissionair premier Mark Rutte kon toen niet garanderen dat de scholen op 10 januari - direct na de kerstvakantie - weer open mogen.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was bang voor leerachterstanden als hij het OMT-advies om de kerstvakantie te verlengen zou overnemen. Pas na een derde keer dat advies te hebben gekregen, voerde het kabinet de maatregel in.

De tentamens op mbo's, hbo's en universiteiten gingen na de sluiting van de scholen door. Dat gebeurde niet altijd coronaproof.

Het OMT vond het 24 december, ondanks signalen dat de omikronvariant tot minder ziekenhuisopnamen leidt, nog te voorbarig om het maatregelenpakket aan te passen. Het kabinet volgde dat advies toen op.

Andere coronamaatregelen blijven tot zeker 15 januari gelden. Alle niet-essentiële sectoren moeten tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten zijn. Deze avondlockdown geldt voor onder meer evenementen, restaurants, theaters en bioscopen. Iedereen moet bovendien zoveel mogelijk thuisblijven.