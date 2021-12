De omikronvariant van het coronavirus is mogelijk milder omdat er minder schade wordt toegebracht aan de longen dan bij eerdere varianten. Dat is de voorzichtige eerste conclusie naar aanleiding van dierenonderzoek door een grote groep Amerikaanse en Japanse wetenschappers.

De wetenschappers onderzochten in laboratoria hoe verschillende coronavarianten zich ontwikkelden bij hamsters en muizen. De woensdag gepubliceerde studie is nog niet onderzocht door andere experts. Eerdere onderzoeken met dieren trokken al vergelijkbare conclusies, maar die werden nog niet gepubliceerd.

De muizen en hamsters die met de omikronvariant waren besmet, hadden veel minder schade aan de longen in vergelijking met andere varianten. De dieren kregen wel last van de neus, keel en luchtpijp, maar dat leidde niet tot grote problemen met ademhaling.

Eerder onderzoek duidde er al op dat de omikronvariant weliswaar besmettelijker is, maar tot minder ernstige ziekteverschijnselen leidt dan eerdere varianten. Dat zou resulteren in minder ziekenhuisopnames, ondanks meer besmettingen.

Wetenschappers zijn desondanks nog altijd terughoudend met de conclusie dat de omikronvariant minder ziekmakend is. Dat komt onder anderen omdat de meeste omikronbesmettingen tot nu toe zijn gevonden bij relatief jonge mensen, die daar over het algemeen minder last van hebben dan ouderen.