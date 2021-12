In 2021 zijn meer dan 2,3 miljoen positieve coronatests geregistreerd in Nederland. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen bedroeg 9.519. Daarmee werden meer positieve tests gemeld dan vorig jaar (795.000), maar minder sterfgevallen (ruim 11.400 in 2020).

Het RIVM meldde in 2021 om precies te zijn 2.337.203 nieuwe gevallen. Die zijn niet gelijk verdeeld over het jaar. Op 9 september zaten we pas op de helft van het uiteindelijke totaal.

In de eerste 252 dagen van het jaar waren er 1,17 miljoen positieve tests. Het totaal is in de laatste 113 dagen van het jaar verdubbeld.

De snelle stijging aan het eind van het jaar is het gevolg van de huidige coronagolf, die piekte in november. In die maand zijn ruim 510.000 positieve tests afgenomen en dat is een record.

In december zakte het iets naar zo'n 490.000 positieve testuitslagen. Beide maanden steken met kop en schouders uit boven het oude record. December 2020 telde ruim 273.000 positieve tests.

De 'rustigste' maand van dit jaar was juni. In dertig dagen tijd waren er iets meer dan 36.000 positieve tests. Dat staat ongeveer gelijk aan het aantal positieve uitslagen van twee dagen in november.