De huidige scholensluiting moet de allerlaatste zijn, schrijven UNICEF, de Nederlandse ggz, jeugdzorg, jeugdartsen en tientallen andere organisaties donderdag in een gezamenlijke verklaring. "Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien."

Scholen zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en "niet meer zomaar" gesloten mogen worden, aldus de organisaties.

Overigens gaan de scholen volgens de huidige planning na de kerstvakantie weer open. Het demissionaire kabinet neemt maandag het besluit.

"Na drie scholensluitingen is onze grens bereikt", aldus directeur Suzanne Laszlo van UNICEF. "Deze pandemie moet in eerste plaats door volwassenen worden opgelost. Gebruik kinderen niet als breekijzer."

De zestig organisaties wijzen op de impact die een sluiting op kinderen heeft. Zo worden zij gehinderd in hun ontwikkeling. Het kabinet heeft bij de besluitvorming te weinig oog voor deze negatieve gevolgen, schrijven de organisaties.

UNICEF is al sinds het begin van de coronapandemie kritisch op de sluiting van scholen. "Maak creatief gebruik van ruimte, tijd en menskracht. En kijk ook naar andere manieren waarop de zorgen van onderwijspersoneel verminderd kunnen worden."