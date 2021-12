De Nieuw-Zeelandse autoriteiten zijn zwaar teleurgesteld in de Britse dj Robert Etheridge, omdat hij mogelijk omikron in het land heeft geïntroduceerd. Na de zeven dagen verplichte hotelquarantaine ging de dj niet in zelfisolatie, terwijl dat verplicht is.

Volg het nieuws rond Nieuw-Zeeland Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Etheridge ging de stad Auckland in en bezocht er drukke bars en restaurants. Daarna testte hij positief op het virus. Nieuw-Zeeland vreeest nu voor een uitbraak van de nieuwe coronavariant.

De zwaar misnoegde minister van Volksgezondheid, Chris Hipkins, roept iedereen op om zich aan de coronamaatregelen te blijven houden. "Covid-19 is nog niet klaar met ons." Het land wist de omikronvariant van het coronavirus door de verplichte isolatie van buitenlandse reizigers tot nu toe buiten de deur te houden.

Etheridge zou in Nieuw-Zeeland optreden bij een festival op oudejaarsavond. Op sociale media biedt hij zijn excuses aan. Hij is inmiddels opnieuw in quarantaine en zegt "vreselijk veel spijt" te hebben.