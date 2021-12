Nederland heeft "een ruime basis" aan coronaprikken aangekocht waarbij rekening wordt gehouden met drie vaccinatierondes in 2022 en ten minste één in 2023. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over coronavaccins

Het kabinet en het RIVM proberen zo goed mogelijk te bepalen hoeveel coronavaccins noodzakelijk zijn. "Maar dat is niet eenvoudig", schrijft De Jonge. Er moet namelijk rekening worden gehouden met "een groot aantal, deels nog onbekende variabelen. Het kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid."

De komende twee jaar krijgt Nederland per jaar 17,5 miljoen vaccins van BioNTech/Pfizer geleverd. In 2022 worden ook nog eens ruim 10 miljoen Moderna-vaccins geleverd en 840.000 doses van het eiwitvaccin van Novavax. Daarnaast heeft Nederland 10.000 vaccins van Valneva aangekocht, maar deze worden pas geleverd wanneer het vaccin is goedgekeurd voor gebruik.

Daarmee beschikt Nederland over voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne. Ook is er een basis voor eventuele extra prikrondes.

Nog eens zes miljoen extra 'booster'vaccins

De vaccinfabrikanten zijn ook bezig om hun coronaprikken aan te passen zodat ze goed beschermen tegen de omikronvariant. Hiermee zijn ze waarschijnlijk op zijn vroegst pas in april klaar.

De vaccins die Nederland al heeft besteld voor 2022, worden in de eerste helft van het jaar geleverd. Een "belangrijk deel" van deze bestelde vaccins is dus geleverd voordat de fabrikanten het vaccin hebben kunnen aanpassen, schrijft De Jonge.

Daarom bestelt het kabinet nog eens bijna 6 miljoen extra Pfizer-prikken voor later dat jaar. Die komen dus nog bovenop de eerder genoemde aantallen. Op die manier beschikt Nederland over een al aangepast vaccin als dat noodzakelijk is en kan deze worden gebruikt in een boosterronde.

In januari kijkt het kabinet of er nog extra coronavaccins moeten worden ingekocht.