De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft vanwege drukte meerdere treinen die tussen Nederland en België rijden verlengd. Op de snelwegen richting België stonden woensdagochtend meerdere files en de NS raadde reizigers af richting het land af te reizen.

De treinen tussen Roosendaal en het Belgische Puurs hebben daardoor een dubbele capaciteit. De NMBS doet dit vanwege de drukte door Nederlanders die naar België gaan. De langere treinen blijven rijden zolang dat nodig is.

Veel Nederlanders brengen deze dagen een bezoekje aan de zuiderburen. Ze gaan een dagje winkelen, wat in eigen land door de lockdown niet kan.

De NS raadde reizigers woensdagochtend af om de trein naar België te pakken, tenzij het echt noodzakelijk is. Het spoorbedrijf waarschuwde voor de drukte, waardoor het onmogelijk is voldoende afstand te houden. De oproep geldt tot zondagavond.



Ook op de weg is het weer erg druk. Zo stonden er 's ochtends meerdere files op snelwegen richting België. In de binnenstad van Antwerpen zijn veel parkeerplaatsen vol. De autoriteiten vragen automobilisten om te parkeren buiten de stad en dan met het openbaar vervoer verder te gaan.