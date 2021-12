Leden van de Mobiele Eenheid (ME) zijn van plan zondag tijdens een anticoronademonstratie in Amsterdam het werk neer te leggen. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP bevestigt berichtgeving hierover in Dagblad van het Noorden en De Telegraaf.

De politievakbonden verwachten de actie nog voor woensdagmiddag officieel aan te kondigen (aanzegging doen).

Van de Kamp "sluit niet uit" dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een kort geding zal aanspannen om de politiestaking te voorkomen. Een woordvoerder van Halsema wil in afwachting van de aanzegging nog niet reageren.

Voor de demonstratie van zondag, de zogeheten Mars van de Menselijke Verbinding, zouden twee pelotons van de Mobiele Eenheid worden opgeroepen. Dat komt neer op zestien busjes met elk acht ME'ers.