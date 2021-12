In de Verenigde Staten zijn in één dag ruim 440.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een verpulvering van het vorige dagrecord dat in januari werd genoteerd: toen werden binnen 24 uur 'slechts' 294.000 besmettingen gemeld. Nederland verscherpt het reisadvies ten aanzien van de VS vanwege de zorgwekkende coronasituatie.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen ligt nog wel ruim onder de piek van de besmettingsgolf van vorige winter, laat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC weten.

In de afgelopen zeven dagen noteerde de VS zo'n 240.000 infecties per dag. Dat zijn er nog iets minder dan in januari, maar het aantal is de afgelopen tijd flink opgelopen. De opkomst van de extra besmettelijke omikronvariant is daar verantwoordelijk voor.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies ten aanzien van de VS aanscherpt vanwege de zorgwekkende coronasituatie. Voor reizigers vanuit de VS geldt vanaf 30 december een quarantaineplicht, ook voor gevaccineerden.

De VS wordt vanaf dat moment bestempeld als zeerhoogrisicogebied. Reizigers vanuit zeerhoogrisicogebieden moeten bij terugkomst tien dagen in quarantaine. Wel mag deze quarantaine na vijf dagen beëindigd worden, na een negatieve coronatest bij de GGD.

Een negatieve coronatest blijft ook verplicht voor reizigers vanuit de Verenigde Staten.