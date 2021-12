De NS raadt reizigers af om de trein naar België te pakken, tenzij dat noodzakelijk is. De treinen zitten overvol en dus is het volgens het spoorbedrijf voor de passagiers onmogelijk om voldoende afstand te houden. Meermaals moesten mensen zelfs op het perron achterblijven, omdat de trein te vol zat.

Veel Nederlanders proberen vanwege de lockdown in eigen land in België te winkelen of te dineren. In dat land zijn de winkels en cafés nog wél open.

De dagjesmensen leiden bij de zuiderburen tot ergernis. Zo noemde gouverneur van Antwerpen Cathy Berx de reizende Nederlanders dinsdag "niet sociaal, niet solidair en onverstandig". Er zijn volgens haar geen juridische mogelijkheden om de Nederlanders te weren.

België riep Nederlanders eerder al op weg te blijven. De NS wil dat reizigers in ieder geval tot zondagavond de treinen richting de zuiderburen mijden. Op snelwegen richting België is het de laatste dagen ook druk, hoewel woensdagochtend nog geen files waren gesignaleerd.

De bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst waarschuwde dinsdag dat de Nederlandse dagjesmensen het risico lopen om de zorg in eigen land verder onder druk te zetten. "Ze kunnen hier de maatregelen ontlopen en geïnfecteerd raken. Maar ze gaan naar huis en kunnen vervolgens daar ernstig ziek raken. Dan worden ze in Nederland opgenomen."