Het is heel normaal om te twijfelen over het nemen van de boosterprik, zegt Diederik Gommers, ic-arts en lid van het Outbreak Management Team (OMT), in gesprek met NU.nl. Zelf twijfelde hij ook twee weken of hij de boostervaccinatie zou nemen. Uiteindelijk heeft hij de prik toch genomen, omdat hij het zekere voor het onzekere wilde nemen en wilde voorkomen dat hij met het coronavirus in het ziekenhuis zou belanden.

"Ik ben gevaccineerd, gezond, houd me best wel aan de regels, waarom zou ik dan een booster nemen?", vroeg Gommers zich in november af. "Iedereen twijfelt. Het is heel normaal om te twijfelen."

Uit een antistoffentest bleek vervolgens dat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) niet meer over antistoffen tegen het coronavirus beschikte.

Natuurlijk was er nog de kans dat zogeheten cellulaire afweer (een ander deel van het immuunsysteem) voor bescherming zou zorgen, maar daar wilde Gommers niet op gokken. "Stel je voor dat ik ernstig ziek zou worden en ik zou op de ic komen te liggen. Dan zou ik mezelf toch wel een beetje een dommerik vinden."

In Rotterdam Ahoy is een grote priklocatie opgezet. In Rotterdam Ahoy is een grote priklocatie opgezet. Foto: ANP

Gommers twijfelde niet aan betrouwbaarheid vaccin

De twijfel die Gommers in eerste instantie had, kwam niet door een gebrek aan vertrouwen in het coronavaccin. "Er is nog nooit een vaccin aan zoveel mensen gegeven. En natuurlijk zijn er bijwerkingen, maar die kennen we. Ik vroeg me meer af: wat zijn we nou aan het doen? Is dit dan de laatste booster of komt er daarna nog een? En kan ik op mijn natuurlijke afweer vertrouwen?"

Uiteindelijk werd Gommers dus over de streep getrokken omdat hij niet het risico wilde lopen ernstig ziek te worden van het coronavirus. Eind november kreeg hij de booster.

“Het staat niet op je voorhoofd of je ernstig ziek gaat worden of niet.” Diederik Gommers, ic-arts en OMT-lid

De intensivist van het Erasmus MC is 57 en loopt daardoor meer risico om door het coronavirus in het ziekenhuis te belanden dan twintigers. Maar ook voor jongeren is het nemen van de booster belangrijk, zegt hij. "Er zijn ook heel veel jonge mensen die veel sportten en die heel veel last hebben van langdurige covid. Het lastige is: het staat niet op je voorhoofd of je ernstig ziek gaat worden of niet."

'Als er weer een booster komt, wil ik weten waarom het is'

Als er na de derde coronaprik opnieuw een boostercampagne komt, is het voor Gommers opnieuw niet direct een uitgemaakte zaak of hij de prik neemt. "Je moet met goede argumenten komen. Ik vind het belangrijk dat je altijd kritisch blijft en dat het goed wordt uitgelegd. Dus als er weer een booster komt, wil ik goed weten waarom het is. Anders zou ik het niet doen."

In totaal hebben drie miljoen mensen de boosterprik gekregen. In januari moeten alle volwassenen die dat willen de extra prik hebben gekregen.

Voor twijfelaars is er de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Mensen kunnen elke dag tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen met het nummer 088-7555777. Hoogleraar interne geneeskunde Prabath Nanayakkara zei eerder tegen NU.nl dat twijfelaars bijvoorbeeld willen weten of ze een vaccin moeten nemen als ze last hebben van trombose of borstvoeding geven.