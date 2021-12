Mensen van zestig jaar of ouder mogen de GGD bellen om een afspraak te maken voor een boosterprik. Zij hoeven niet meer te wachten op de uitnodigingsbrief, meldt koepelorganisatie GGD GHOR dinsdag.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over coronavaccins

De zestigplussers konden al online een afspraak inplannen, maar om een telefonische afspraak te kunnen maken via het landelijke nummer 0800 - 7070 moesten ze wachten op de uitnodigingsbrief. Dat hoeft nu niet meer.

De landelijke telefoonlijn moet zo veel mogelijk worden vrijgehouden voor ouderen, schrijft de koepelorganisatie. Het advies blijft om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om online een afspraak te maken.

Zestigminners kunnen vooralsnog alleen online een afspraak inplannen. Pas als zij hun brief hebben gekregen, mogen zij bellen naar het afsprakennummer. Tot dusver zijn iedereen die geboren is in 1982 of eerder, zorgmedewerkers, ME'ers en mensen uit risicogroepen die een oproep per sms hebben gekregen aan de beurt voor een extra vaccinatie.