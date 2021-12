De omikronvariant is officieel dominant in Nederland. Dat wil zeggen dat de meeste mensen die nu besmet raken deze nieuwe, besmettelijkere coronavirusvariant oplopen. Hoewel de coronacijfers in de afgelopen week verder zijn gedaald, moeten we volgens het RIVM toch voorzichtig blijven.

"De lockdown die eind december van start is gegaan, moet bijdragen aan het beperken van de verwachte extra druk op de zorg", aldus het gezondheidsinstituut.

De uitspraken kunnen in het licht van de dalende coronacijfers opmerkelijk lijken. In de afgelopen week nam bijvoorbeeld het aantal nieuwe positieve tests met 11 procent af naar 84.398. Ook het aantal ziekenhuisopnames (1.063) en het aantal ic-opnames (191) daalden met ruim een kwart ten opzichte van de voorgaande week. Bovendien zijn in de afgelopen week minder mensen in Nederland aan COVID-19 overleden: 272, tegenover 322.

Daarmee meldt het RIVM al de vierde daling van de weekcijfers op rij. Een belangrijke kanttekening is dat de omikronvariant in deze periode nog niet bij veel personen is aangetroffen. De virusvariant, die zich makkelijker kan verspreiden dan eerdere varianten, was toen nog in opkomst.

Maar vanaf het moment dat de omikronvariant dominant is, zal het aantal nieuwe besmettingen juist weer oplopen, zo luidt een eerdere uitleg van het instituut. De vaccins werken volgens de experts "beduidend minder goed" bij een infectie met de omikronvariant. Na een boosterprik neemt de bescherming weer toe.

Amsterdam loopt voor op Nederland en ziet aantal besmettingen snel stijgen

Een RIVM-woordvoerder licht die verwachting toe aan de hand van de situatie in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Die regio loopt volgens hem voor op de rest van Nederland, doordat de omikronvariant er al langer dominant is.

En wat blijkt: in die veiligheidsregio worden relatief de meeste besmettingen van het land gemeld. Gemiddeld testten 481 van elke 100.000 inwoners van Nederland positief op het coronavirus. In Amsterdam-Amstelland gaat het om bijna 627 op elke 100.000 inwoners.

In slechts 6 van de andere 24 veiligheidsregio's worden meer dan 500 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen, oftewel: Amsterdam krikt het gemiddelde aantal positieve tests al flink op.

Het RIVM verwacht dat ook in de rest van Nederland het aantal positieve tests de komende tijd zal toenemen. Dat leidt op den duur tot extra ziekenhuisopnames. Hoewel het er nu door de cijfers dus rooskleurig uitziet, komt daar volgens de deskundigen snel verandering in. "Het wordt spannend."

