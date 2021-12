In Frankrijk krijg je vanaf 15 januari alleen nog een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd. De huidige coronapas zal worden vervangen door een vaccinatiepas, waardoor een negatieve test vanaf dan niet meer voldoende is om bijvoorbeeld de horeca binnen te komen. Dat meldde de Franse premier Jean Castex maandagavond op een persconferentie.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding als er iets verandert in de coronamaatregelen in Frankrijk.

Ook wordt het vanaf 3 januari weer verplicht om mondkapjes te dragen in bepaalde stadscentra en moeten werknemers als dat kan minstens drie dagen thuiswerken. Voor de scholen verandert vooralsnog niets: die zullen zoals gepland in de eerste week van januari opengaan.

Castex kondigde ook een verbod op staan bij concerten aan en er mag tevens niet meer gegeten worden in het openbaar vervoer op lange afstand. Verder gaat het aantal bezoekers dat men binnen en buiten mag ontvangen omlaag naar respectievelijk tweeduizend en vijfduizend. Rond de jaarwisseling zullen geen extra maatregelen gelden.

Volgens Castex zijn deze nieuwe regels nodig vanwege de opkomst van de omikronvariant in Frankrijk. Nooit eerder kwamen er zo veel besmettingen bij als in de afgelopen dagen: inmiddels dagelijks meer dan 70.000 besmettingen.

De maatregelen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Als dat is gebeurd, zullen ze voor zeker drie weken gelden.

Boete voor valse coronabewijzen omhoog

Castex zei maandag ook de boetes voor valse coronatoegangsbewijzen te zullen verhogen. Momenteel riskeren Fransen die valse passen gebruiken of verkopen een boete tot 75.000 euro of vijf jaar cel. Het is nog niet bekend hoe hoog het nieuwe bedrag wordt.

De Franse politie meldde afgelopen week dat zij sinds de zomer - toen de coronapas werd ingevoerd - ruim 182.000 valse coronatoegangsbewijzen heeft gevonden. Dat is één van de redenen dat de coronapas zal worden vervangen door een vaccinatiepas.

Fransen kunnen sneller boosterprik krijgen

Ook kondigde Castex aan dat Fransen vanaf dinsdag al drie maanden na hun laatste coronavaccinatie een boosterprik kunnen krijgen. Nu is dat nog vier maanden. De Franse gezondheidsautoriteit HAS gaf dat advies vrijdag al.

Bijna 73 procent van de Franse bevolking is twee keer gevaccineerd. Ongeveer een derde van de bevolking heeft inmiddels een boosterprik gekregen. De Franse minister van Gezondheid Olivier Véran sloot maandagavond een vierde coronaprik niet uit.