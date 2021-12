Hoewel sinds zondag 19 december een lockdown van kracht is en vrijwel alle locaties waar je een coronapas voor nodig hebt dicht zijn, hebben vorige week ongeveer 142.000 mensen een afspraak bij Testen voor Toegang gemaakt. Dat laat Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang, maandag aan NU.nl weten.

Het gaat om een forse daling ten opzichte van de week ervoor, toen nog 273.000 afspraken werden gemaakt. Vanwege de lockdown had SON de daling zien aankomen, zegt een woordvoerder.

In de cijfers zitten de afspraken die tussen maandag 20 december en zondag 26 december zijn gemaakt. De drukste dag was vrijdag (Kerstavond): toen werden ruim 43.000 afspraken gemaakt.

Van ongeveer 60 procent van de mensen is niet bekend waarom ze een afspraak maakten, aangezien ze bij reden de categorie 'overig' hadden geselecteerd. "We vragen het niet in detail uit, dus van die mensen is moeilijk te zeggen waarom ze een afspraak maakten", aldus de woordvoerder. Zo'n twaalfduizend mensen zeiden bij het maken van de afspraak dat ze de testuitslag wilden gebruiken voor het sporten.

Wat is Testen voor Toegang? Mensen die een geldige QR-code willen voor toegang tot een evenement of locatie kunnen gratis een afspraak maken via Testen voor Toegang. Als de uitslag negatief is (je hebt geen corona) is de coronapas vanaf de afname van de test 24 uur geldig.

Sinds de lockdown zijn de meeste plekken echter dicht.

Aantal mensen dat zich daadwerkelijk laat testen is kleiner

SON meldt alleen het aantal gemaakte afspraken, maar niet het aantal mensen dat zich ook daadwerkelijk liet testen. Eerder meldde de stichting dat circa 88 procent van de mensen komt opdagen bij de testafspraak.

Sinds zondag 19 december is Nederland in lockdown. Daardoor zijn de meeste locaties waar je een coronapas moet tonen gesloten. De sluiting duurt in ieder geval tot en met 14 januari.