In het Caribisch deel van het Koninkrijk is het aantal positieve coronatests vorige week flink gestegen, blijkt vrijdag uit de weekupdate van het RIVM. Op alle eilanden is het totale aantal vastgestelde besmettingen met 116 procent toegenomen. Omdat onder die tests ook de omikronvariant van het coronavirus werd vastgesteld, gaat het RIVM in de komende weken een groter aantal testmonsters onderzoeken.

Op bijna alle eilanden steeg het aantal positieve tests in de week van 16 tot 22 december. De meeste besmettingen werden vastgesteld op Curaçao: 425. Het eiland wil zo snel mogelijk iedereen een boosterprik toedienen om verdere stijging te voorkomen.

Op Aruba en Sint-Maarten nam het aantal positieve tests per 100.000 inwoners toe. Ook op Bonaire steeg dit aantal, terwijl de week ervoor het aantal positieve tests nog fors was gedaald. Het ongeveer drieduizend inwoners tellende Sint-Eustatius meldde opnieuw geen nieuwe besmettingen, op Saba ging het om drie nieuwe vastgestelde besmettingen.

Ook de bezetting in de ziekenhuizen op de eilanden nam toe. Volgens het RIVM lagen vorige week 26 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en dertien op de intensive care. Dat waren de week ervoor nog zeventien op verpleegafdelingen en zes op de ic. Het aantal coronapatiënten dat werd overgebracht naar Colombia bleef staan op zes.

Besmettingen per week in Caribisch deel van het Koninkrijk

'Sterke aanwijzing' dat omikronvariant rondgaat op Aruba

De omikronvariant van het virus werd afgelopen week aangetroffen op Aruba. Niet alleen toeristen bleken de virusvariant bij zich te dragen, ook bij lokale bewoners werd de omikronvariant gevonden. Volgens het RIVM is dat een "sterke aanwijzing" dat de variant ook op het eiland rondgaat. Curaçao maakte vrijdag bekend dat het de omikronvariant heeft aangetroffen.

Op alle eilanden zullen meer positieve tests onderzocht worden op de virusvariant. Door deze zogenoemde kiemsurveillance uit te breiden, kan de verspreiding van de variant beter in de gaten worden gehouden.

De minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes, stelde bij het aantreffen van de virusvariant dat Aruba zich nu moet voorbereiden op de vijfde coronagolf.