Nederlandse ziekenhuizen hebben vanaf het begin van de coronapandemie 958 zwangere vrouwen met corona behandeld. Bijna één op de vijf van hen moest naar de ic of naar de obstetrische 'high care', speciaal voor zwangeren, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie & Gynaecologie (NVOG). Voor zover bekend gaat het grotendeels om ongevaccineerde vrouwen.

De cijfers variëren door de tijd heen. Vanaf juni tot aan begin december, toen de deltavariant dominant was, kreeg de helft van de opgenomen vrouwen een vroeggeboorte. De moeder of het kind waren in een verslechterde conditie waardoor de baby eerder werd gehaald. In één geval tot nu toe overleed de vrouw aan de gevolgen van het coronavirus.

Niet alle 958 zwangeren moesten naar het ziekenhuis door hun corona-infectie. 56 procent werd opgenomen vanwege andere problemen zoals te vroeg gebroken vliezen.

Vanaf 1 mei 2021 worden ziekenhuizen gevraagd om alleen de positief geteste zwangeren te registreren die in het ziekenhuis belandden vanwege coronaklachten. Ook melden ziekenhuizen het aantal opgenomen coronapatiënten waarvan de baby in de baarmoeder sterft.

Bijna alle zwangere vrouwen in het ziekenhuis ongevaccineerd

Ziekenhuizen hoeven de vaccinatiestatus van hun patiënten niet door te geven. Uit de cijfers die de NVOG heeft, blijkt dat het voornamelijk ongevaccineerde zwangeren zijn die grote risico's lopen. Van 1 juni tot aan nu is van 68 zwangere vrouwen in het ziekenhuis bekend of zij gevaccineerd zijn. 67 hadden geen vaccin genomen.

Van de veertig zwangere vrouwen die op de ic lagen in diezelfde periode, weet de NVOG van 29 mensen of ze een vaccin hadden. Alle 29 zwangeren waren ongevaccineerd.

"Gevaccineerde zwangeren lopen nauwelijks risico op opname in het ziekenhuis", schrijven onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. "Zwangeren en vrouwen met een kinderwens moeten dan ook dringend worden geadviseerd om zich, conform de landelijke adviezen, te laten vaccineren."

"Het is verklaarbaar dat mensen terughoudend zijn met een vaccin", zegt een woordvoerder van de NVOG. "Tijdens de zwangerschap horen vrouwen steeds waar ze voorzichtig mee moeten zijn en wat er allemaal niet mag. Dan vinden ze het toch spannend om wel een vaccin te nemen."

In april werd bekend dat zwangerschap het risico verhoogt op ernstige COVID-19. Op 22 april rolde het advies eruit voort om als zwangere wel een vaccinatie te nemen.