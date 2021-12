De richtlijnen voor quarantaine na contact met een besmette persoon zijn verzwaard. Voortaan moet iedereen die nauw contact heeft gehad met een besmette persoon tien dagen in quarantaine, blijkt uit het vrijdag bijgewerkte protocol van het RIVM.

In het protocol valt te lezen dat nauwe contacten zoals huisgenoten en andere mensen die lange tijd in aanraking zijn geweest met een besmette persoon, tien dagen in quarantaine moeten. Die quarantaine kan eerder worden opgeheven als iemand op dag vijf negatief test op het virus.

Als de coronatest negatief is en de quarantaine beëindigd kan worden, wordt nog wel aangeraden om afstand te houden van mensen en grote groepen en contact met kwetsbaren te vermijden.

Eerder hoefden mensen die volledig zijn gevaccineerd of hersteld van het coronavirus niet in quarantaine. Ook de uitzondering voor kinderen jonger dan vier jaar komt nu te vervallen.

Dat de maatregel nu is aangescherpt heeft te maken met de opkomst van de omikronvariant. Het OMT adviseerde om de quarantaineregel voor iedereen gelijk te trekken, "omdat vaccinatie en doorgemaakte infectie vooralsnog weinig bescherming lijken te bieden tegen de omikronvariant". Dat zorgt er ook voor dat het quarantainebeleid wordt vereenvoudigd.