Dat deze week ruim 712.000 mensen zijn geboosterd, betekent niet dat zij aankomend weekend allemaal extra beschermd aan het kerstdiner zitten. Hoelang het duurt voordat de prik optimale bescherming biedt, is nog niet duidelijk.

"Die boostervaccinatie heeft natuurlijk heel snel effect, want je noemt het niet voor niets een booster", zei RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens de laatste coronapersconferentie. Wat hij precies met "heel snel" bedoelde, werd niet helemaal duidelijk. Van Dissel sprak tijdens de persbijeenkomst over een periode van dagen tot maximaal twee weken.

Het probleem is dat rond de omikronvariant nog veel onzeker is. Van Dissel herhaalde die boodschap afgelopen dinsdag in zijn technische briefing tijdens een commissievergadering. Hoe goed boostervaccinatie werkt, is dan ook een van de onzekere aannames bij het voorspellen van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames.

Basisregels blijven de basis

"Na het toedienen van een boosterprik begint de bescherming, maar er is een doorlooptijd voordat deze optimaal is", lichtte het RIVM vrijdag desgevraagd toe. In welke mate je na hoeveel tijd beschermd bent, is simpelweg nog niet te zeggen. Na een boosterprik maakt je lichaam extra antistoffen aan en is je afweersysteem beter in staat om de omikronvariant van het virus te herkennen, liet Van Dissel dinsdag zien.

Wat je zelf na vaccinatie én een booster nog meer kunt doen? De RIVM-baas sloot zijn presentatie af met de basismaatregelen: afstand houden, ventileren, handen wassen, zoveel mogelijk thuiswerken en drukke plekken en contact vermijden.