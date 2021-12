De Gezondheidsraad adviseert om het Janssen-vaccin niet als booster te gebruiken, staat in het vrijdag verschenen advies aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het vaccin lijkt tot minder antistoffen te leiden dan de gebruikelijke mRNA-vaccins zoals Pfizer en Moderna. Ook speelt de kans op bijwerkingen mee.

De eerste reden van de Gezondheidsraad is dat het aantal antistoffen na een Janssen-booster lager is dan na een mRNA-boosterprik, vooral bij mensen die als eerste prik een Janssen-vaccin hebben gekregen. De bescherming tegen corona neemt wel toe na een booster van Janssen. Maar Pfizer en Moderna leveren dus meer op.

Daarnaast geeft het Janssen-vaccin met name voor jonge mensen een risico op trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is nog niet bekend hoeveel groter het risico wordt op de zeldzame bijwerking na een booster van Janssen.

Ook weet de Gezondheidsraad nog niet wat een Janssen-booster op de lange termijn doet. Na een aantal maanden nemen de antistoffen tegen corona toe van mensen die een eerste Janssen-prik hebben gekregen. De Gezondheidsraad zegt niet te weten of dit ook geldt voor de boosterprik.

De raad schrijft dat het transport of bewaarmogelijkheden redenen kunnen zijn om toch een Janssen-vaccin aan te bieden. De wetenschappelijke inzichten over de bescherming van het vaccin zijn nog sterk in ontwikkeling, besluit de raad.

Het EMA oordeelde onlangs positief over het gebruik van Janssen als boosterprik. Daarop vroeg het minsterie van Volksgezondheid om een advies van de Gezondheidsraad.