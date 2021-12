Ook in de kerken ziet Kerst er dit jaar anders uit vanwege het coronavirus. De belangenorganisatie voor kerkgenootschappen in Nederland (CIO) riep de aangesloten geloofsgemeenschappen op de diensten zo veel mogelijk online te houden. Veel kerken lijken daar gehoor aan te geven, maar zorgen er ook voor dat bepaalde diensten wel te bezoeken blijven voor een beperkte groep mensen die dat nodig heeft, blijkt uit rondgang van NU.nl.

Kerken zijn op basis van de grondwet uitgezonderd van de geldende maatregelen. Zij mogen dus ook in tijden van lockdown de deuren openhouden en diensten organiseren.

CIO heeft haar leden wel opgeroepen rekening te houden met de maatregelen. De organisatie doet de "dringende aanbeveling" om de diensten digitaal uit te zenden.

In uitzonderlijke gevallen mogen er fysieke diensten worden gehouden, maar daar kunnen dan maximaal vijftig kerkgangers bij aanwezig zijn. Tijdens die bijeenkomsten blijven de basismaatregelen wel gelden: kerkgangers krijgen een plek toegewezen en moeten 1,5 meter afstand houden.

Waarom hoeven kerken zich niet aan de coronamaatregelen te houden? Iedereen heeft op basis van artikel 6 van de grondwet het recht zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden.

Op basis van die wet mag de overheid buiten gebouwen en besloten plaatsen maatregelen invoeren die de volksgezondheid moeten beschermen, maar dit mag dus niet in kerkgebouwen.

Daardoor zullen er ook kerken zijn waar tijdens Kerst gewoon mensen bij de dienst aanwezig mogen zijn.

Aantal kerken kiezen voor volledig digitale kerstviering

Rooms-Katholieke Kerk Nederland (RKK) benadrukt dat in de aangesloten kerken na 17.00 uur sowieso geen fysieke diensten worden gehouden. Dat besluit werd vorige maand, toen de avondlockdown werd ingevoerd, al genomen. Een aantal parochiën bij het RKK heeft nu besloten alle diensten online te houden, zegt een woordvoerder.

In andere gevallen worden overdag wel vieringen gehouden, maar daarvoor moeten de kerkgangers reserveren. "De ervaring leert dat vooral trouwe kerkgangers reserveren, maar we zien ook trouwe kerkgangers die uit zorg voor corona thuisblijven. Het kerkgenootschap is een campagne gestart waarbij mensen worden opgeroepen om vooral thuis met je eigen parochie of kerk Kerst te vieren", aldus de zegspersoon.

Ook Unie-ABC, waar onder meer baptistengemeenten bij aangesloten zijn, zegt "de richtlijnen van het CIO te volgen". "Onze indruk is dat de meeste mensen een online dienst hebben, en in uitzonderlijke gevallen een fysieke dienst", laat een woordvoerder weten.

De remonstranten (leden van een pro­tes­tants kerk­ge­noot­schap) hebben vanwege de lockdown besloten álle diensten via een livestream te houden. "De remonstranten willen van harte aansluiten bij wat er van iedereen in de samenleving wordt gevraagd en daarom geen gebruik maken van de uitzonderingspositie die kerken hebben", valt te lezen op de Facebook-pagina van de kerkgemeenschap.

Kwetsbare personen soms juist welkom op fysieke dienst

Andere kerken benadrukken ook de kwetsbare groepen in de samenleving, en willen dat het voor hen mogelijk is om diensten te bezoeken. Daarom houden zij vast aan de door CIO aangeraden uitzonderingen. Zo vraagt de Vereniging Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) de aangesloten gemeenschappen "aandacht en maatwerk richting de kwetsbare personen of groepen die kerkdiensten willen bezoeken".

Bij de Protestantse Kerk hebben ze het idee dat de meeste vieringen online zijn. "Door de coronacrisis zijn kerken digitaal heel vaardig geworden. Ik heb dominees gezien die de afgelopen dagen al de dienst voor de Kerstnacht hebben opgenomen", licht een woordvoerder toe. Die dienst wordt dan vanavond online gezet, zodat iedereen die wil alsnog een dienst kan volgen op Kerstavond.

De woordvoerder van de Protestantse Kerk zegt ook kerken te zien die binnen de kaders van het CIO wel fysieke samenkomsten houden, maar daarbij voorrang geven aan mensen die anders alleen zijn met Kerst of digitaal niet zo vaardig zijn.

De woordvoerder benadrukt ook bij kerken 'coronamoeheid' te zien. "Vorig jaar was er meer creativiteit tijdens de kerstdiensten." Als voorbeelden van die creatieve vieringen noemt ze een kerstfeestdrive-through, speciale wandeltochten en een dorp dat een viering op een groot scherm projecteerde. "Vorig jaar was er nog in grote mate creativiteit om iets te organiseren zodat er toch nog een ontmoeting of activiteit zou zijn. Dat is dit jaar minder. We werden ook overvallen door de lockdown."