Nog steeds overlijden in Nederland veel meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk door COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Wel daalde de hoeveelheid sterfgevallen in ons land vorige week voor de tweede keer op rij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vorige week overleden naar schatting 4.100 mensen, 950 meer dan gebruikelijk. De onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en trends in de bevolkingsstatistieken. Er is nog steeds sprake van oversterfte. Dat betekent dat meer mensen overlijden dan gebruikelijke schommelingen in het sterftecijfer kunnen verklaren.

Twee weken geleden daalde het aantal sterfgevallen voor het eerst in acht weken. Die trend lijkt dus door te zetten.

In alle leeftijdsgroepen is sprake van oversterfte, maar is het aantal 'extra' sterfgevallen wel aan het dalen. Het sterftecijfer is het hoogst onder mensen van 80 jaar of ouder. In deze groep overleden vorige week ongeveer 600 meer mensen dan gebruikelijk. Het aantal sterfgevallen onder mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar lag 300 hoger dan normaal. Er overleden 75 meer mensen die jonger dan 65 waren.

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is van vorige coronagolven bekend dat COVID-19 de oversterfte grotendeels verklaarde. De onderzoekers beschikken later pas over de doodsoorzaakverklaringen die vertellen of dat tijdens deze coronagolf wederom het geval is.

Bovendien is bekend dat het werkelijke aantal overleden COVID-19-patiënten vermoedelijk hoger is dan de officiële cijfers laten zien. Niet alle patiënten worden getest en daarnaast bestaat er er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19.