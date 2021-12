Mensen die besmet raken met de omikronvariant van het coronavirus hebben 50 tot 70 procent minder kans om te worden opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met besmettingen met de deltavariant. Dat blijkt donderdag uit een groot onderzoek dat is uitgevoerd door het Britse departement van Volksgezondheid (UKHSA).

De Britse regering, die de onderzoeksresultaten donderdag presenteerde, stelt wel dat er nog altijd veel mensen in de ziekenhuizen terecht kunnen komen doordat de omikronvariant besmettelijker is.

Volgens de onderzoeksdata is de kans dat iemand met een omikronbesmetting op de eerste hulp belandt 31 tot 45 procent kleiner dan in het geval van een besmetting met de deltavariant. De kans dat iemand met een omikronbesmetting ook daadwerkelijk in een ziekenhuisbed terechtkomt, is dus nog kleiner.

Het hoofd van de UKHSA, Jenny Harries, noemde de onderzoeksresultaten "een bemoedigend eerste signaal". Wel benadrukte ze dat het nog altijd om vroege data gaat en dat er nog meer onderzoek nodig is om de resultaten verder te bevestigen.

Naast de ziekenhuisopnames keken de onderzoekers ook naar het effect van een boosterprik. Die draagt fors bij aan de bescherming tegen een omikronbesmetting, maar die bescherming neemt wel sneller af dan bij de deltavariant. Tien weken na een boosterprik is de bescherming tegen de omikronvariant al met 15 tot 25 procent gedaald.

In het onderzoek zijn alle omikron- en deltagevallen in het Verenigd Koninkrijk sinds begin november onderzocht. Sinds de intrede van omikron in het VK zijn 132 Britten overleden aan de gevolgen van een besmetting met de variant.

Uit eerder onderzoek uit het VK en Zuid-Afrika kwam ook al naar voren dat de omikronvariant lijkt te leiden tot minder ziekenhuisopnames in vergelijking met andere coronavirusvarianten.