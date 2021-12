De uitnodigingsbrieven voor een boosterprik lopen achter op de leeftijdsgroepen die al aan de beurt zijn, laat een woordvoerder van het RIVM weten aan NU.nl. Het is de bedoeling dat alle 75-plussers nog voor Kerst een brief ontvangen, terwijl momenteel iedereen ouder dan 55 jaar al online een afspraak kan maken.

Het RIVM verstuurt momenteel zo'n 50.000 uitnodigingsbrieven per dag. Met zo'n uitnodigingsbrief kunnen mensen telefonisch een afspraak maken voor een boosterprik. Veel mensen lieten aan NU.nl weten nog altijd geen brief te hebben ontvangen, terwijl ze online al enige tijd een afspraak kunnen maken.

De woordvoerder van het RIVM bevestigt dat. "De brieven werden ingezet voor de boostercampagne, maar die is inmiddels al tot twee keer toe versneld. Omdat er fysiek en logistiek werk achter de brieven zit, lopen deze achter op de leeftijdscohorten die op sociale media bekend worden gemaakt." De zegspersoon laat weten dat het sturen van de brieven "gestaag doorgaat".

Het versturen van de brieven is volgens het RIVM niet de oorzaak van een logistiek probleem aan de kant van het instituut. De uitnodigingen per brief komen later aan omdat het RIVM de brieven doseert op verzoek van de GGD. Dat is om te voorkomen dat de callcenters van de GGD het te druk krijgen.

De groepen mensen die al aan de beurt zijn voor een boosterprik hoeven niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Zij kunnen hun afspraak ook online inplannen. Koepelorganisatie GGD GHOR verzoekt mensen hun boosterafspraken zo veel mogelijk online in te plannen om overbelasting van de telefoonlijnen te voorkomen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de uitnodigingsbrieven achterlopen door de versnelling van de boostercampagne. Een woordvoerder van het RIVM heeft verduidelijkt dat de brieven worden gedoseerd op verzoek van de GGD, om de druk op de callcenters meer te spreiden.