Als voorzitter van het Veiligheidsberaad ziet Hubert Bruls al bijna twee jaar toe op de handhaving van de coronaregels. De burgemeester van Nijmegen stopt geen energie meer in wat hij 'radicalinskys' noemt, mensen die sowieso niets zien in de maatregelen. Bruls ziet vooral een veerkrachtige samenleving. "Mensen moeten misschien wachten op een noodzakelijke knieoperatie, maar maken er gezien de omstandigheden toch nog het beste van."

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste lessen van de coronacrisis?

"Dat we weten dat het virus niet weggaat en dat vaccins en hopelijk geneesmiddelen wel helpen, maar het virus niet stoppen."

"Ik denk ook dat onze veerkracht ontzettend groot is geworden. Ik ben daar niet zo negatief over. Als de ziekenhuizen weer voller worden en er is onzekerheid, dan lijkt het alsof er veel paniek is. Ik zie dat niet zo. Ik vind dat we samen ontzettend veel oppakken. Iedereen blijft maar doorwerken. Het systeem is niet omgevallen."

Op welk systeem doelt u?

"De samenleving. Ik ben daar niet zo somber over. Als de stemming zo slecht was, dan hadden we al lang een revolutie gehad. Dat is niet zo."

Toch keren steeds meer Nederlanders zich tegen de corona-aanpak van het demissionaire kabinet, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

"Het draagvlak voor de maatregelen stijgt juist. Als ik sommige media mag geloven, dan zijn een paar duizend mensen symptomatisch voor alle zeventien miljoen Nederlanders."

"Als steeds meer mensen zich niet aan de maatregelen houden, waarom zijn de straten dan zo leeg? Waar zijn die ondernemers die hun winkels en horeca toch opengooien? Hoe pijnlijk zo'n sluiting ook is, voor het over- over- óvergrote deel houdt men zich daaraan."

“Als er een paar honderd studenten in het weekend met iets bezig zijn, zou ik bijna zeggen: mag het?” Hubert Bruls

"Gelukkig komen steeds meer mensen aan het woord die gewoon zeggen dat het lastig is. Ze moeten misschien wachten op een noodzakelijke knieoperatie, maar maken er gezien de omstandigheden toch nog het beste van."

"Dan kunnen we het hebben over een studentenfeestje her en der. Hier in Nijmegen wonen vijftigduizend studenten. Ja, als er dan een paar honderd in het weekend met iets bezig zijn, zou ik bijna zeggen: mag het?"

Er blijft veel onvrede onder mensen die niet geloven in de ernst van het virus. Dat ziet u toch ook?

"Ik maak er niet mijn topprioriteit van. Ik maak me meer zorgen om de samenleving als geheel, niet zozeer over de mensen die tegen 2G zijn."

"Je moet wel luisteren naar hun argumenten, maar als iemand zo overtuigd is dat het niets is, dan stop ik mijn tijd liever in de mensen waar nog een discussie mee te voeren is. Zolang die groep - ik noem ze weleens 'radicalinskys' - geen meerderheid vormt, is het niet mijn grootste probleem."

U hebt die mensen opgegeven?

"Nee, ieder mens telt. Ik stop mijn energie er alleen niet meer in door de discussie aan te gaan. In de tijd dat ik één iemand met een sterke mening moet overtuigen, kan ik met honderd anderen een gesprek voeren die in het midden zitten."

"Die zijn het niet per se met mij eens, maar staan er wel voor open om te luisteren naar elkaar. Daar gaat het om. Als je mensen een dilemma uitlegt, dan hoeven ze het niet met je eens te zijn, maar ze begrijpen je wel."

Bruls ziet dat het merendeel van de Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houdt. Foto: ANP

De coronacrisis is nu 22 maanden bezig. In hoeverre is er nog sprake van een crisissfeer in het Veiligheidsberaad?

"Ik heb nooit het idee gehad dat we daar in heel grote opwinding zaten. Het vasthouden en blijven doorgaan zit er wel goed in. Het is onze job en we gaan door zolang het nodig is."

"Vorige week zaterdag werden we bij elkaar geroepen (kort voor het afkondigen van de lockdown, red.). Twee jaar geleden zou dat heel opwindend zijn, en nu is het: ja, dat gebeurt en dat hoort bij deze crisis. Er is dan ook niemand die zegt: ik kan niet, ik ben aan het tennissen. Je hebt ervoor gekozen. Dan hoort die crisisaanpak erbij."

“Als de ziekenhuizen weer voller worden, dan lijkt het alsof er veel paniek is. Ik zie dat niet zo.” Hubert Bruls

De jaarwisseling komt eraan. Spannend?

"Met Kerst is het grootste risico dat we met te veel mensen bij elkaar thuis komen. Daar kun je niet op handhaven, dus daar kun je je zorgen over uitspreken en mensen voor waarschuwen, maar verder ook niet."

"Misschien gaan er dan mensen buiten wandelen in te grote groepen, maar dat is toch van een andere orde dan illegaal vuurwerk afsteken, feestjes organiseren en brandstichting. Dat vind ik wel een uitdaging."

"Vorig jaar was het rustiger dan het jaar daarvoor. Je moet je voorbereiden, maar uit de afgelopen jaarwisseling kan ik afleiden dat we ons niet heel grote zorgen hoeven te maken."