Nederland blijft ook de komende week donkerrood op de kaart van coronabesmettingen in Europa. Het aantal positieve tests daalt, maar in geen enkele provincie gaat de afname snel genoeg om het hoogste waarschuwingsniveau te verlaten.

Naar verhouding heeft Limburg weer de meeste positieve tests, maar de provincie is nu ook de snelste daler. In de afgelopen twee weken zijn daar ruim 18.700 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1681 gevallen op elke 100.000 mensen, ruim 27 procent minder dan bij de kaart van vorige week.

Zeeland volgt Limburg op de voet. In de afgelopen twee weken zijn 1651 op elke 100.000 Zeeuwen positief getest. Dat is een daling van zo'n 20 procent in een week tijd. Ook in Noord-Brabant en Gelderland daalt het aantal gevallen met ongeveer 20 procent.

Nederland is al tijden een van de grootste coronabrandhaarden in Europa, samen met Slowakije en Tsjechië. Op de ranglijst van vorige week stond Limburg op de vijfde plaats en Zeeland negende van de meer dan 200 regio's in Europa.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 6 tot en met 19 december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.