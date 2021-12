De zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus lijkt te leiden tot minder ziekenhuisopnamen in vergelijking met andere varianten van het virus. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Desondanks blijven experts bezorgd over de vooruitzichten voor de zorg, vanwege door de grotere besmettelijkheid van omikron ten opzichte van andere varianten.

De resultaten van die onderzoeken lijken erop te wijzen dat besmettingen met de omikronvariant vaker leiden tot relatief milde klachten. Hierdoor zouden besmettingen in vergelijking met andere coronavirusvarianten minder vaak leiden tot ziekenhuisopnamen.

Uit een onderzoek van wetenschappers uit Schotland blijkt dat de kans op ziekenhuisopname bij de omikronvariant tussen de 30 en 70 procent kleiner is, schrijft de BBC.

Wel blijven de onderzoekers waarschuwen voor de extreem hoge besmettelijkheid van de omikronvariant, die per saldo alsnog kan leiden tot veel ziekenhuisopnamen.

Het feit dat omikron milder is dan andere varianten komt volgens de onderzoekers door eigenschappen van de variant, in combinatie met de hoge immuniteit bij veel mensen als gevolg van een eerdere besmetting of vaccinatie.

Opvallend genoeg is de omikronvariant besmettelijker voor mensen die al een infectie met het coronavirus hebben gehad. De kans op herhaaldelijke besmettingen is dus groter bij de omikronvariant. De kans dat deze mensen in het ziekenhuis belanden is bij zo'n herhaalde besmetting kleiner.