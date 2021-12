Nog lang niet alle tentamens op mbo's, hbo's en universiteiten verlopen coronaproof, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) woensdag aan NU.nl na socialemediaposts van studenten die met honderden tegelijk in een tentamenzaal zitten. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) zegt dat studenten aan de bel moeten trekken bij hun onderwijsinstelling als het nog niet goed gaat, maar de studentenvakbond vindt dat niet de verantwoordelijkheid van studenten.

Uit vrees voor de omikrongolf zijn alle scholen dicht tot in ieder geval 9 januari. Er geldt een uitzondering voor examens en tentamens, om studievertraging te voorkomen.

Op weg van en naar de tentamenzaal zijn mondkapjes en afstand houden verplicht. Volgens sommige studenten is dat in de praktijk niet goed mogelijk.

Op sociale media zijn filmpjes te zien van propvolle collegezalen en lange rijen studenten bij onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam. VU-studenten laten aan Het Parool weten dat de TenT-zaal dinsdag volgepakt was. In de Amstelveense Emergohal stonden tientallen studenten dicht op elkaar toen ze de tentamenzaal betraden.

'Aankaarten problemen niet de verantwoordelijkheid van studenten'

UNL benadrukt dat de tentamens doorgaan om studenten geen vertraging te laten oplopen. De koepelorganisatie van universiteiten adviseert studenten die zich zorgen maken over hun veiligheid en tegelijk bang zijn voor studievertraging doordat ze een tentamen missen om contact op te nemen met hun onderwijsinstelling. "Mijn ervaring is dat studenten er met hun opleiding goed uit kunnen komen", laat een woordvoerder weten.

"Het ligt niet bij de student om dit aan te kaarten", reageert LSVb-voorzitter Ama Boahene. De instellingen waarvoor het lastig blijkt om studenten een veilige tentamenplek aan te bieden, zouden wat de LSVb betreft een kijkje moeten nemen bij opleidingsinstituten die daar wel in slagen.

"Het gaat zeker niet overal fout", zegt Boahene. Beelden lijken erop te wijzen dat studenten in de Amsterdamse RAI tentamen kunnen doen terwijl ze op voldoende afstand van elkaar zitten.

'Studenten voelen druk door aanwezigheidsplicht'

De LSVb vindt het wel de verantwoordelijkheid van studenten om bij klachten niet fysiek tentamen te doen. Tegelijkertijd moeten ze door een strenge aanwezigheidsplicht van hun opleiding niet de druk voelen dat ze toch maar moeten gaan, zegt de studentenvakbond. Studenten zouden nu bang zijn om studievertraging op te lopen.

Wat de LSVb betreft hoeft er niet zwart-wit gekozen te worden tussen de eigen veiligheid en opgepropt tentamens maken uit angst voor studievertraging. "Er zijn heel veel echt grote zalen waar mensen ook goed afstand van elkaar kunnen houden", aldus Boahene.

In die grote zalen is het volgens de studentenvakbond goed mogelijk om tafels en stoelen op voldoende afstand van elkaar te plaatsen. Studenten met klachten moeten de kans krijgen om tentamens op een ander moment fysiek te maken of dit online te doen.

Sommige onderwijsinstellingen bieden extra tentamenkansen aan'

Sommige onderwijsinstellingen geven studenten al een extra kans om een tentamen te maken, weet de LSVb. Openboektoetsen en tentamens maken vanuit huis zijn wat betreft de LSVb goede alternatieven.

De studentenvakbond snapt wel dat het zo vlak voor de kerstvakantie lastig kan zijn voor onderwijsinstellingen om de manier van toetsen afnemen in een paar dagen om te gooien.

"Het is zaak dat tentamens zoveel mogelijk fysiek doorgaan", zegt Boahene daarom. "Maar wel op een veilige manier." De LSVb heeft er vertrouwen in dat de onderwijsinstellingen dat kunnen regelen.