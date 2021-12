Israël is het eerste land ter wereld dat overgaat tot een vierde prik vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. Voor zestigplussers, kwetsbaren en zorgpersoneel komt er een extra vaccinatieronde, maakte de Israëlische premier Naftali Bennett dinsdag bekend.

De stap volgt op het eerste bekende omikron-sterfgeval van een al langer zieke patiënt in het land.

Bennett roept alle burgers die aan de criteria voldoen op om de vierde dosis te halen. Zij komen vier maanden na de derde prik in aanmerking. "Dit zal helpen de omikrongolf te overwinnen die de wereld overspoelt", aldus Bennett. "Israëlische burgers waren de eersten ter wereld die de derde dosis kregen en we lopen opnieuw voorop met de vierde vaccinatie."

De regering besloot ook tot nieuwe coronabeperkingen omdat het aantal besmettingen weer aan het stijgen is. Zo zijn reisverboden ingesteld voor onder meer Duitsland, Italië, Canada en de VS. Bij 340 Israëliërs is inmiddels de omikronvariant vastgesteld.

Israël liep begin dit jaar voorop bij het inenten van de bevolking en begon ook snel aan de boostercampagne. Ruim 90 procent van de bevolking heeft twee prikken gekregen, maar slechts zo'n 60 procent wordt nog als volledig gevaccineerd beschouwd omdat ze nog geen booster hebben genomen