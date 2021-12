Een groep Nederlandse huisartsen raadt via telefonische consulten mensen aan om omstreden medicijnen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, te gebruiken tegen COVID-19, terwijl dit tegen de medische richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) en Jeugd ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De IGJ kan boetes uitdelen als artsen deze middelen onrechtmatig voorschrijven.

De huisartsen organiseren de consulten via een website, waarop wordt beweerd dat onder meer zink en vitamine C en D mensen weerbaar maken tegen het coronavirus. Via de site kun je een consult met een huisarts aanvragen na een coronadiagnose.

Hoewel het gebruik van ivermectine niet direct op de website wordt aangeraden, kreeg de onderzoeksredactie van RTL Nieuws tijdens zo'n consult binnen twee minuten het medicijn voorgeschreven, zonder dat er specifiek naar werd gevraagd.

Naar eigen zeggen voert het huisartsencollectief twintig tot vijftig van dit soort gesprekken per dag. Volgens RTL Nieuws krijgen patiënten in 80 procent van alle gevoerde consultgesprekken een combinatie van ivermectine, antibioticum doxycycline en aspirine voorgeschreven. In sommige gevallen komt daar nog reumamedicijn hydroxychloroquine bovenop.

Middelen zijn niet effectief tegen COVID-19

Ivermectine is een middel dat als medicijn wordt gebruikt om koeien en paarden mee te behandelen, maar het kan ook worden voorgeschreven aan mensen om parasieten te bestrijden. Een virus is geen parasiet. Patiënten kunnen na een overdosis ivermectine last krijgen van misselijkheid, spierpijn en zelfs verlies van zicht.

Volgens de IGJ is bewezen dat hydroxychloroquine en ivermectine niet effectief zijn tegen COVID-19.

De medicijnen mogen volgens de inspectie alleen worden voorgeschreven "voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzoek". Als de medicijnen ten onrechte worden voorgeschreven door artsen, worden zij door de IGJ beboet.

De IGJ laat aan RTL Nieuws weten alleen individuele artsen te beboeten, en niet naar websites of platforms te kijken. Het collectief geeft aan zowel hydroxychloroquine als ivermectine te blijven verstrekken.