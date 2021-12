Om te voorkomen dat de coronacijfers na de forse daling van de afgelopen weken niet direct weer stijgen als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus, is het cruciaal dat Nederlanders zich ook tijdens de feestdagen goed aan de maatregelen houden. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, dinsdag in gesprek met NU.nl.

"In de prognoses wordt rekening gehouden met het effect van de feestdagen, op dezelfde manier als het effect van vakantieperiodes. Het is lastig te voorspellen, omdat het ook betekent dat minder mensen naar hun werklocatie gaan. Maar alles hangt af van hoe men zich daadwerkelijk gedraagt", aldus Van den Hof.

Op 24, 25, 26 en 31 december gelden ruimere regels voor bezoek. Tijdens die dagen is het advies om maximaal vier gasten te ontvangen. Volgens Van den Hof moet dat geen probleem zijn, ook omdat ze zich kan voorstellen hoe belangrijk de feestdagen zijn voor mensen.

"Met vier mensen op bezoek moet het in de meeste gevallen nog steeds mogelijk zijn om 1,5 meter afstand te houden, als je een beetje je best doet en goed oplet."

Daarnaast benadrukt de epidemioloog het belang van de andere maatregelen. "Gebruik een zelftest voor je op bezoek gaat. Ga sowieso niet op bezoek als je klachten hebt. Zo kan iedereen heel erg helpen om een feestdageneffect te beperken."

Opbouwen van 'buffer' tegen effect omikronvariant

De forse daling van afgelopen week in de besmettings- en ziekenhuiscijfers zijn volgens Van den Hof een "heel goede ontwikkeling" en een teken dat mensen het belang van de maatregelen begrijpen. "De flinke daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is het effect van de maatregelen die eind november genomen zijn."

De opmars van de omikronvariant zorgt echter voor veel onzekerheden, waardoor voorzichtigheid geboden is. Naar verwachting wordt het effect van de omikronvariant op de coronacijfers volgende week, wanneer de variant dominant wordt, voor het eerst echt duidelijk.

"Omikron zorgt nu nog voor een redelijk klein aantal besmettingen, maar dat gaat snel meer worden. We verwachten dat het aantal infecties snel gaat toenemen", aldus Van den Hof.

"Wat er komende week gaat gebeuren met de bezetting in de ziekenhuizen is bepalend voor de buffer die we opbouwen voordat omikron zichtbaar wordt in de cijfers. Die buffer is nu nog erg klein. De maatregelen die zondag ingingen, zijn echt nodig."