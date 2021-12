Inmiddels hoor je het woord 'omikron' overal: zo heet de nieuwe variant van het coronavirus. Maar tot voor kort hadden nog maar weinig Nederlanders van het woord gehoord. Maar hoe spreek je 'omikron' nou goed uit? En schrijf je het nou met een k of een c?

Veel mensen spreken het woord uit met een lange 'o'-klank ("ooooomiekron") maar je hoort ook regelmatig omikron met een korte 'o' voorbijkomen ("ommiekron", zoals Rutte zaterdag in de persconferentie). Wat is nou juist?

Omikron is de vijftiende letter uit het Griekse alfabet en staat voor de 'kleine o', met een kortgerekte klank. In het oud-Grieks werd er een onderscheid gemaakt tussen lange en korte klinkers. Daarbij duurde de lange versie twee keer zo lang als de korte klinker. Er was destijds dus ook een aparte, verlengde omikron, die een 'oo' opleverde.

In het moderne Grieks is dat onderscheid verloren gegaan. Inmiddels is de uitspraak van omikron met een lange 'oo'.

Ook de klemtoon van het woord is verschoven. "Het zou zo zijn dat de Grieken zelf vroeger omiKRON zeiden", zegt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. "Wij leggen in het Nederlands het accent op de eerste lettergreep."

Kortom: een lange 'o' en een klemtoon op de eerste lettergreep. Zo klinkt dat:

Omikron of omicron?

En dan is er nog de spelling. Bij De Telegraaf wordt bijvoorbeeld vaak 'omicron' geschreven, terwijl we bij NU.nl steevast kiezen voor de 'k'.

"We zien dat sommige Nederlandse kranten omikron met een 'c' spellen. Maar dat is eigenlijk de gelatiniseerde spelling van de omikron met een 'k'", zegt Den Boon. Engelstaligen schrijven omikron met een 'c' en in het Nederlands wordt dat soms overgenomen. Terwijl de letter 'c' in het Griekse alfabet helemaal niet voorkomt.

Als we in Nederland dus 'omicron' schrijven, maken we er als het ware een leenwoord van uit het Engels. En dat hoeft niet, want we hebben gewoon onze eigen versie. En dat woord is zelfs al jaren te vinden in de Dikke van Dale - maar dan nog wel met die andere betekenis.