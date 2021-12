In de afgelopen week testten opnieuw minder mensen positief op het coronavirus, blijkt dinsdag uit de cijfers van het RIVM. Ook werden in de ziekenhuizen minder coronapatiënten opgenomen. Maar vanwege de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus verwacht het instituut dat de cijfers de komende weken weer gaan toenemen.

De afgelopen zeven dagen testten 94.864 mensen positief op het coronavirus. Dat zijn er voor het eerst sinds midden november weer minder dan 100.000. Vorige week kregen nog 116.477 mensen een positieve testuitslag.

Tegelijkertijd lieten ook weer minder mensen zich testen: 380.533. Dat zijn ruim 73.000 personen minder dan een week eerder.

Het percentage mensen dat positief testte op het virus nam wel toe. Vorige week bleek 23,9 procent van de geteste mensen het virus onder de leden te hebben, tegenover 23,4 procent een week eerder.

De daling was in alle leeftijdsgroepen te zien, zegt het RIVM. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners is het grootst bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

In de ziekenhuizen werd het vorige week iets minder druk. In totaal werden 1.335 mensen zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis werden gebracht, een afname van 33 procent ten opzichte van de week ervoor. 248 van hen belandden op de intensive care (ic), 27 procent minder dan een week eerder.

Aantal sterfgevallen na week van forse stijging weer gedaald

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen vertoonde ook een daling. Bij het RIVM werden 322 sterfgevallen doorgegeven als gevolg van het coronavirus. De week ervoor was dit aantal juist sterk gegroeid en werden er 445 sterfgevallen gemeld.

Het reproductiegetal daalde van 0,93 naar 0,88. Wanneer deze zogenoemde R-waarde onder de 1 ligt, neemt het aantal besmettingen af.

Vanwege de betrouwbaarheid houdt het RIVM altijd de R-waarde van twee weken eerder aan. De genoemde waarde is die van 6 december.

RIVM verwacht dat dalende coronacijfers binnenkort stagneren

Door de opmars van de omikronvariant verwacht het RIVM dat deze dalingen de komende tijd stagneren. Op dit moment is de omikronvariant goed voor zo'n 10 tot 15 procent van de besmettingen. Na Kerst zal de virusvariant waarschijnlijk dominant zijn.

De snelle opmars van de omikronvariant is zorgelijk omdat de variant vermoedelijk besmettelijker is, ook voor gevaccineerden. De eerdere vaccins beschermen volgens het RIVM "beduidend minder goed" tegen een infectie met de omikronvariant. Daarom is het nodig om een boosterprik te halen: daarmee neemt de bescherming tegen infectie weer toe.

Omdat er door de opkomst van de omikronvariant naar verwachting weer meer mensen besmet raken, kunnen ook meer mensen zodanig ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten of komen te overlijden. Het RIVM roept mensen op zich zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen te houden, ook als ze zijn gevaccineerd.