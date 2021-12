GGD Drenthe zegt afstand te nemen van "volstrekt onjuiste" uitspraken die een callcentermedewerker heeft gedaan. In een filmpje dat veel op sociale media wordt gedeeld, is te horen hoe de medewerker onder meer zegt geen boosterprik te halen en dat de beller moet kunnen rekenen op zijn eigen immuunsysteem.

Op de vraag van de beller of het bangmakerij is dat mensen de boosterprik moeten halen, antwoordt de medewerker: "Ja, bizar hé?" Even later zegt de medewerker dat "er goed over na wordt gedacht. Dat moet u zelf ook blijven doen. Uw intuïtie is belangrijk, en uw eigen kompas."

Boosterprikken zijn echter wel nuttig. Zo zorgen ze ervoor dat de druk op de zorg ondanks de omikronvariant beperkt blijft. De extra prik beschermt tegen ziekenhuisopname en geeft het immuunsysteem een extra oppepper.

De woordvoerder van GGD Drenthe zegt tegen NU.nl dat het daadwerkelijk gaat om een medewerker die de man te woord heeft gestaan. "Maar de informatie die is verstrekt, is onjuist. We zorgen ervoor dat dit niet weer kan gebeuren. We nemen dit uiteraard heel serieus".

De GGD zegt in een bericht op de website te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en gaat gepaste maatregelen nemen. De woordvoerder laat weten geen uitspraken te kunnen doen over de desbetreffende medewerker.

Directeur publieke gezondheid Hans Kox laat weten dat dit "duidelijk niet is wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten". "We zijn een professionele organisatie die betrouwbare informatie geeft."