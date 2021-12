De omikronvariant van het coronavirus is op dit moment verantwoordelijk voor 10 tot 15 procent van de besmettingen, zei RIVM-topman Jaap van Dissel dinsdag in de Tweede Kamer. De verwachting is dat de variant binnen enkele weken dominant is in Nederland.

In Amsterdam heeft de variant al een iets groter aandeel in de besmettingen, aldus Van Dissel.

Het RIVM verwachtte eerder dat de virusvariant pas na de jaarwisseling dominant zou worden in het land. Dat is nu naar verwachting nog voor januari.

Over de omikronvariant is nog niet veel bekend. Wel kan de virusvariant zich sneller verspreiden. Daarom besloot het demissionaire kabinet een harde lockdown in te voeren. Tijdens die lockdown wordt de boostercampagne versneld, zodat meer mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus.

Van Dissel benadrukte dat nog steeds niet duidelijk is of omikron even ziekmakend is als de deltavariant.