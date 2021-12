De Marokkaanse autoriteiten stellen een avondklok in tijdens Oud en Nieuw, meldt Morocco World News. Iedereen moet op 1 januari tussen 0.00 en 6.00 uur binnenblijven.

Alle nieuwjaarsfeesten in uitgaansgelegenheden en hotels moeten om 23.30 uur afgelopen zijn.



Marokko heeft tot de maatregelen besloten om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan, laat de regering weten. In Marokko is vanwege de coronapandemie een noodtoestand van kracht.

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn ruim 952.000 positieve tests en bijna 15.000 coronagelateerde sterfgevallen in het land geregistreerd. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft Marokko, dat ongeveer 37 miljoen inwoners telt, een vaccinatiegraad van 62 procent.