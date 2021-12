In recordtempo zijn weer een miljoen mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve tests is dinsdag tot boven de drie miljoen gestegen, minder dan drie maanden nadat de grens van twee miljoen besmettingen was gepasseerd.

De teller stond maandag nog op 2.992.157 positieve coronatests sinds het begin van de epidemie. Dinsdag kwam dat aantal uit op 3.001.461 geregistreerde besmettingen.

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Op dag negen van de uitbraak overleed voor het eerst iemand aan de gevolgen van het virus, een 86-jarige man uit Oud-Beijerland.

In de eerste coronagolf werd lang niet iedereen getest. Dat was wel mogelijk in de tweede golf, maar toen was de animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een testafspraak te maken. Het is niet bekend hoeveel mensen toen zijn genezen of overleden zonder dat het coronavirus bij ze is vastgesteld.

Vijfde golf begonnen na bereiken van grens van twee miljoen positieve tests

Het duurde tot 6 februari van dit jaar voor het aantal positieve tests boven de één miljoen uitkwam. Op 29 september volgde de twee miljoenste positieve test. Nu is dus de grens van drie miljoen geregistreerde besmettingen gepasseerd.

Kort na de twee miljoenste positieve test begon de vijfde golf. Sinds begin november komen er elke dag meer dan tienduizend nieuwe gevallen bij. Op het hoogtepunt bleef het dagelijkse cijfer maar net onder de 24.000.

Van 20.504 mensen is zeker dat ze aan de gevolgen van de coronabesmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste sterfgevallen (1.046), gevolgd door Amsterdam (943) en Den Haag (626). Het Gelderse villadorp Rozendaal is de enige gemeente zonder geregistreerde coronagerelateerde sterfgevallen.