De uiterst besmettelijke omikronvariant van het coronavirus overheerst alle nieuwe coronavirusgevallen in de Verenigde Staten, heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC laten weten. In het noordoosten, waar bijzonder veel nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, is het weer verplicht om een mondkapje te dragen.

Omikron is nu volgens schattingen verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van de nieuwe gevallen in de Verenigde Staten, schrijft The New York Times op basis van maandag vrijgegeven schattingen.

Twee weken geleden veroorzaakte omikron volgens het CDC slechts 1 procent van alle gevallen in de V.S.; een week geleden was dat zo'n 13 procent. De deltavariant, maandenlang de dominante vorm van het virus, was de afgelopen week verantwoordelijk voor ruim een kwart van de nieuwe gevallen, schatte het C.D.C..

In New York steeg het aantal nieuwe gevallen in twee weken tijd met meer dan 80 procent. Washington, D.C. telt elke dag meer dan drie keer zoveel besmettingen als begin december. De burgemeester heeft maandag opnieuw de mondkapjes verplicht gesteld voor binnenruimtes.

Burgemeester Bill de Blasio van New York zei maandag op een persconferentie dat de stad "sneller moet reageren" op de laatste golf van nieuwe gevallen, maar benadrukte dat een nieuwe lockdown "verschrikkelijke gevolgen zou hebben voor de mensen van deze stad".

De omikrongolf slaat toe op het moment dat veel ziekenhuizen de grenzen van hun capaciteit hebben bereikt en gouverneurs in verschillende staten de Nationale Garde hebben gemobiliseerd om te helpen met het tekort aan ziekenhuispersoneel.