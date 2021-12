Een duidelijke langetermijnstrategie over hoe om te gaan met het coronavirus ontbreekt op dit moment bij het demissionaire kabinet. Daarom moet een nieuw kabinet hier zo snel mogelijk mee aan de slag, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, tegen NU.nl.

"Het nieuwe kabinet moet direct na de bordesfoto van het podium rennen en als eerste met de meest verantwoordelijke ministers de langetermijnstrategie gaan oppakken", zegt Bruls.

Zo'n strategie is er volgens hem nu amper omdat de maatregelen voor de korte termijn overheersen.

Er moet verder vooruit worden gekeken, want ook na de omikronvariant krijgen we geheid te maken met nieuwe varianten die voor problemen gaan zorgen. "We zullen moeten accepteren dat het virus voor langere tijd onder ons is", aldus Bruls.

Samenleving moet meeveren met het virus

Bruls wil dat er vanuit Den Haag wordt nagedacht over wat voor maatregelen er moeten komen "om de samenleving te laten meeveren met het virus".

Als voorbeeld oppert hij om te kijken naar de mogelijkheden rondom een langere kerstvakantie en een kortere zomervakantie. Ook horecaondernemers en winkeliers zouden rekening moeten houden met "slechtere tijden" in de winter.

"Virussen zijn in de winter vervelender dan in de zomer", aldus Bruls. "Daar hebben we nu al twee jaar ervaring mee. Je hoeft daar echt niet op te wachten. Eén ding is zeker: het is reëel dat de horeca ook in de toekomst af en toe wordt ingeperkt als er weer een uitbarsting van het virus komt."

Verdere ideeën moeten wat hem betreft vooral uit de samenleving komen, zodat het draagvlak groter is. "Ga in gesprek met verschillende sectoren, met jong en oud", is zijn advies aan de beleidsmakers.

Het zou volgens Hubert Bruls een idee kunnen zijn om de kerstvakantie structureel een week langer te laten duren en de zomervakantie een week korter. Het zou volgens Hubert Bruls een idee kunnen zijn om de kerstvakantie structureel een week langer te laten duren en de zomervakantie een week korter. Foto: ANP

Langetermijnstrategie zou week geleden al af zijn

Het demissionaire kabinet zou 14 december met een langetermijnstrategie komen, maar dat voornemen is inmiddels vertraagd.

Het geduld bij de oppositie om met een plan voor de komende jaren te komen, raakt inmiddels op. "Het kabinet denkt al anderhalf jaar dat we er bijna zijn, maar dat is niet zo", zei het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt begin deze maand.

Dinsdag debatteert het kabinet met de Kamer over de lockdownmaatregelen die zaterdag werden afgekondigd om de opmars van de omikronvariant zoveel mogelijk tegen te houden.