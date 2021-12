Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen vraagt Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen of bezoek aan restaurants en cafés niet naar België uit te wijken.

Gouverneur Berx vreest dat een massale komst van Nederlanders zou kunnen leiden tot een verdere toename in het aantal coronabesmettingen. Dan dreigt ook voor België opnieuw een lockdown, waarschuwt ze.

Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel Nederlanders de grens over. In België kunnen ze nog wel shoppen en naar de kroeg. Maar "dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca" ook hier, zegt Berx tegen de krant De Standaard. "En dat wil niemand."

"Zak niet af naar hier", maant de hoogste provinciebestuurder van Antwerpen de noorderburen. "Ik vraag de Nederlanders op hun tanden te bijten." Ze benadrukt dat Nederlanders weer welkom zijn als het aantal besmettingen weer afneemt.

De stadsbesturen van onder meer Antwerpen en Turnhout zien geen probleem in de komst van Nederlanders naar België. Ze denken de instroom best aan te kunnen en wijzen erop dat de horeca maar een vast aantal mensen mag ontvangen. Bovendien is de komst van potentiële klanten in de binnensteden voor lokale ondernemers een mooie kans om een deel van hun verliezen van afgelopen jaar goed te maken.