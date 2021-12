Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft maandag onder voorwaarden een positief advies gegeven voor het gebruik van het coronavaccin Nuvaxovid van fabrikant Novavax in Europa.

De Europese medicijnenwaakhond heeft het vaccin geschikt bevonden voor iedereen vanaf achttien jaar. Nuvaxovid is na de vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen het vijfde coronavaccin dat voor gebruik is goedgekeurd door de EMA. Het vaccin wordt al ingezet in onder meer Indonesië, de Filipijnen, Nieuw-Zeeland en Turkije.

Er zijn twee prikken van het coronavaccin nodig. De tweede vaccinatie moet drie weken na de eerste plaatsvinden. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd. Voordat het vaccin daadwerkelijk ingezet kan worden, moet de Europese Commissie het advies nog wel overnemen.

Uit onderzoeken blijkt dat het vaccin na de tweede prik in 90 procent van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus. Het gaat om bescherming tegen het oorspronkelijke virus en de alfavariant, die tijdens het onderzoek circuleerden.

Vanwege de voorwaardelijke status moet Novavax onderzoek blijven doen naar bijvoorbeeld bijwerkingen. Iedere maand moet de fabrikant een extra veiligheidsrapportage inleveren bij het EMA. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn op de prikplek, vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn en hoofdpijn. De klachten verdwijnen meestal binnen een paar dagen na de prik.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse vertegenwoordiger binnen het beoordelingscomité van het EMA, benadrukt dat alle voorwaardelijk goedgekeurde coronavaccins voldoen aan strenge eisen.

168 Waarom worden er nog nieuwe coronavaccins ontwikkeld?

Vaccin werkt anders dan eerdere vaccins

Het vaccin van Nuvaxovid is een zogenoemd subunit-eiwitvaccin en werkt volgens het CBG anders dan de eerder goedgekeurde vaccins. "Het is fijn dat we nu in Europa steeds meer verschillende vaccins hebben om het coronavirus te bestrijden", aldus CBG-voorzitter Ton de Boer.

In het vaccin van Novavax zitten kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, die zijn nagemaakt in een laboratorium. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt. Als reactie op dit vaccin zal het lichaam na de prik antistoffen tegen de eiwitdeeltjes aanmaken.

Als een geprikte persoon later in contact komt met het virus, voorkomt het afweersysteem dat het virus cellen kan binnendringen. Hierdoor kan het virus zich niet vermenigvuldigen. De kans op ziekte en ernstige ziekte wordt daardoor kleiner.

Of het vaccin ook voldoende beschermt tegen de omikronvariant moet volgens De Boer nog blijken. "Daar doet de fabrikant nu onderzoek naar, zoals dit ook is gedaan bij andere zorgwekkende virusvarianten."