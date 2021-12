Alle PCR-tests en antigeensneltests die in Nederland in de GGD-teststraten worden ingezet, zijn bruikbaar om mee te testen op een coronabesmetting met de omikronvariant. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM maandag aan NU.nl.

Uit onderzoek van verschillende referentielabs van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat antigeentests en PCR-tests die in Nederland worden gebruikt een besmetting met de omikronvariant kunnen detecteren.

De meeste antigeensneltests zijn gebaseerd op het N-eiwit van het virus. In het N-eiwit dat aanwezig is in de omikronvariant zitten wel mutaties ten opzichte van eerdere varianten, "maar die mutaties hebben geen effect op de antigeentests die in Nederland worden gebruikt", vertelt een woordvoerder van het RIVM.

Ook de in Nederland ingezette PCR-tests blijken voor het opsporen van de omikronvariant gewoon effectief te zijn volgens het onderzoek van de WHO. Daarnaast laat het RIVM weten zelf ook nog zes typen zelftests onderzocht te hebben. Uit deze tests is gebleken dat de tests net zo betrouwbaar zijn voor de deltavariant als voor de omikronvariant.

Verder onderzoek naar betrouwbaarheid bij uitvoeren van zelftests

Onlangs verscheen een grote Nederlandse studie onder leiding van epidemioloog Carl Moons van het UMC Utrecht. Daaruit bleek dat van de mensen met verkoudheidsklachten die zelf de (onderzochte) sneltest uitvoerden, de test gemiddeld zo'n 80 procent van de besmettingen opspoorde. Als zij daarbij ook nog veel virusdeeltjes in hun neus hadden, was de test zelfs voor bijna 90 procent betrouwbaar.

Bij mensen die geen symptomen van het coronavirus hadden maar volgens de controletest (PCR) bij de GGD wel besmet waren met het virus, spoorde de antigeentest slechts 20 tot 40 procent van de besmettingen op. Bij dit onderzoek geldt wel de kanttekening dat slechts 14 procent van de in totaal 2.800 proefpersonen aangaf dat zij geen symptomen hadden. Ook is er bij dit onderzoek maar één type neuszelftest gebruikt.

Of deze resultaten voor de neuszelftests hetzelfde zijn voor het detecteren van een besmetting met de omikronvariant, is niet duidelijk. "We gaan dat nu testen. Het onderzoek start deze week", vertelt Moons. Bij het onderzoek worden dit keer verschillende neuszelftests onderzocht en zal een groter aandeel proefpersonen zonder klachten deelnemen.

Bij het onderzoek naar de zelftests zijn twee aspecten van groot belang, legt Moons uit. "Ten eerste moeten de antigenen waarmee de zelftesten werken een nieuwe virusvariant detecteren. Dat moet onderzocht worden in een lab, zogeheten technische validatie. Daarnaast is er het menselijke aspect, dat in empirische validatie onderzocht moet worden."

Met dat laatste doelt Moons op het feit dat mensen de test zelf uitvoeren en virusmateriaal uit de neus halen. Een goede uitvoering is daarbij belangrijk. Naar verwachting zal het onderzoek anderhalf tot twee maanden duren.