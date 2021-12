Vaccinfabrikanten hebben toegezegd aan de Europese Unie dat zij coronavaccins aanpassen aan coronavirusvarianten, mocht dat nodig zijn. Zo wordt er al gewerkt aan een speciale dosis tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus, maar ondanks de grote zorgen rondom de mutatie is niet zeker of de speciale prik ooit nodig zal zijn. Dit is wat we weten over het aankomende 'omikronvaccin'.

Het duurt nog zeker meerdere maanden voordat een eerste versie van het omikronvaccin is ontwikkeld. Dat is geen verrassing: een virus verandert constant en wetenschappers hebben tijd nodig om een mutatie te bestuderen.

De omikronvariant is pas eind november écht in het vizier gekomen van gezondheidsautoriteiten. Vaccinfabrikanten als Pfizer en Moderna gaven direct aan dat zij maanden nodig hebben om een speciale boosterprik te ontwikkelen. Als een booster is samengesteld, moet deze namelijk ook op grote schaal ontwikkeld én verscheept worden.

Fabrikanten moeten daarnaast ook de 'gewone' vaccins blijven produceren. Volgens Pfizer hindert het onderzoek de productie van het bedrijf niet. In maart zou een speciaal omikronvaccin gereed moeten zijn.

Het is lang niet zeker of de speciale vaccins ooit worden ingezet. De vaccins worden gecreëerd uit voorzorg. De EU heeft in haar deals met fabrikanten geëist dat vaccins "onmiddellijk" aangepast worden aan nieuwe virusvarianten, zo verzekerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie al eerder.

In de tussentijd wordt verder onderzoek gedaan naar de nieuwe omikronvariant. Zo weten wetenschappers vrijwel zeker dat deze virusmutatie besmettelijker is dan de voorgangers, maar er is nog vrijwel niets bekend over een eventueel ziekteverloop.

Als die data meevallen, kan het zijn dat de al bestaande coronavaccins voorlopig voldoende worden geacht. Die beslissing neemt de Europese medicijnwaakhond EMA.

De meeste vaccins boden bescherming tegen de deltavariant van het coronavirus die deze zomer oprukte. Maar er zat wel een groot verschil in de mate van bescherming tussen mensen die een of twee prikken hadden gehad.

In beide gevallen boden de vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna en Janssen goede bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte. Bescherming tegen COVID-19 in het algemeen was laag na één prik, maar nam toe na de tweede vaccinatie.

Over het algemeen geldt dat de effectiviteit van een vaccin afneemt naarmate de tijd verstrijkt sinds de laatste vaccinatie, met uitzondering van het Janssen-vaccin. Daarom worden boostervaccins ingezet, om de antistoffen in het lichaam als het ware op te frissen.

De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich dus sneller, ook onder gevaccineerden. De omikronvariant is namelijk zo gemuteerd dat de al opgebouwde immuniteit die veel mensen hebben (door vaccinatie of een eerdere besmetting) niet meer zo goed lijkt te beschermen tegen het oplopen van een infectie. Dat is de reden dat veel landen, waaronder Nederland, haast zetten achter het toedienen van de bestaande boosterprikken.

Johnson & Johnson, de fabrikant van het Janssen-vaccin, werkt net als Pfizer en Moderna aan een nieuw vaccin tegen de omikronvariant. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de bestaande Janssen-booster tegen de omikronvariant. Hoelang het gaat duren om een Janssen-vaccin tegen de omikronvariant te maken, is niet bekend.