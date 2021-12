De omikronvariant wordt nog voor de jaarwisseling de dominante coronavirusvariant in Nederland, zo verwacht het RIVM. Dat betekent dat omikron dan voor de meeste besmettingen zorgt. Op dit moment is de deltavariant verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de infecties, maar die variant verdwijnt snel. Hoe kan dat en hoe weten we dat?

Het korte antwoord: de deltavariant zal verdreven worden doordat de omikronvariant besmettelijker is: mensen raken er sneller door besmet.

De besmettelijkheid van een virus hangt af van veel (vrij technische) factoren. Een virusvariant muteert (verandert) bijvoorbeeld constant. Die mutaties zijn een probleem voor het immuunsysteem dat je lichaam behoedt voor een besmetting.

Na coronaprikken heeft je lichaam namelijk een goed beeld van ongewenste corona-indringers. Maar als een virus zich met grote snelheid verandert, kan het zijn dat de vorm helemaal niet meer op het oorspronkelijke coronavirus lijkt. Antistoffen herkennen de indringer niet altijd meer en je raakt besmet.

De omikronvariant kan het 'uiterlijk' veel sneller aanpassen dan de deltavariant. Volgens het RIVM beschikt omikron zelfs over een "ongewoon grote" gereedschapskist om essentiële eigenschappen snel te veranderen. Dat leidt ertoe dat omikron dus sneller achter de verdedigingslinie van je lichaam komt en 'besmettelijker' is.

De deltavariant verdwijnt ook doordat omikron het terrein 'inneemt'. Als beide virusvarianten hetzelfde lichaam infecteren, volgt een race tegen de klok om die persoon ziek te maken. Die race wordt sowieso in het voordeel van omikron beslecht, zo vertellen wetenschappers.

Omikron kan zich zoals gezegd beter verstoppen voor het immuunsysteem en zich binnen een lichaam makkelijker vermenigvuldigen. De vele virusdeeltjes veroorzaken uiteindelijk gezondheidsklachten én hebben een grotere kans om zich te verspreiden naar anderen.

Als zieke mensen of mensen met klachten positief worden getest, kan het RIVM erachter komen welke variant daarvoor verantwoordelijk is. De variant die zich sneller vermenigvuldigde en door de onderzoekers wordt aangetroffen, wordt als schuldige van de ziekte aangewezen. "Het is gewone biologie", aldus een RIVM-woordvoerder.

Zo is het RIVM op de hoogte van aanwezige virusvarianten Het RIVM is op de hoogte van aanwezige virusvarianten dankzij de kiemsurveillance. Daarbij wordt een groep positieve coronatestmonsters getest op virusvarianten. Iedere week rapporteert het instituut over de aangetroffen mutaties.

Omikron lijkt ook een verhoogde kans op herbesmettingen te hebben. De deltavariant is al maandenlang aanwezig in Nederland. Veel mensen zijn al door deze coronavirusvariant besmet én veel anderen daarvoor al door een andere variant.

De kans dat die personen nogmaals COVID-19 oplopen, is vermoedelijk groter met de omikronvariant dan met de deltavariant, zo laten recente wetenschappelijke studies zien. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent dat eveneens. Hier wordt echter nog verder onderzoek naar gedaan.

Het betekent dus dat de deltavariant niet alleen afgetroefd wordt bij de personen die voor het eerst besmet raken met het coronavirus, maar waarschijnlijk ook bij de personen die straks mogelijk een tweede infectie meemaken.

Desondanks zal de deltavariant niet compleet 'verdwijnen'. De verspreiding vertraagt wel aanzienlijk. Het virus kan zich net als de omikronvariant nog altijd verder verspreiden. Maar als omikron de meeste mensen besmet, blijft er voor de deltavariant weinig over om te kiezen.

Bovendien was een avondlockdown al voldoende om een kentering van de coronacijfers te bewerkstelligen, in een tijd waarin de deltavariant voor de meeste besmettingen verantwoordelijk was. Een algehele lockdown zal het aantal contactmomenten nog meer verkleinen, wat de kans op verspreiding van de deltavariant nóg kleiner maakt.