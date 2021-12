Het Outbreak Management Team (OMT) wil een onderzoek naar de wachttijd na een boosterprik. Na een coronavaccinatie moet je een kwartiertje wachten, maar het schrappen van die wachttijd zou ervoor kunnen zorgen dat meer mensen sneller een prik kunnen halen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal zich "hieromtrent laten adviseren en uw Kamer daar op korte termijn nader over informeren", schrijft hij zaterdag aan de Kamer.

Na een vaccinatie tegen COVID-19 moeten mensen altijd een kwartiertje wachten. Deze 'observatietijd' is bedoeld om te zien of mensen een allergische reactie vertonen op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

De Jonge zei zaterdagavond tijdens een coronapersconferentie nog niet van de wachttijd af te willen. "Nee, daar ga ik niet mee stoppen. En trouwens, juist de deskundigen zeggen: doe dat ook niet. Ook internationaal is dat niet gebruikelijk om dat te doen", aldus De Jonge.

De boostercampagne begon in Nederland later dan in andere landen. De campagne begint nu op stoom te komen. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk zestigplussers nog voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten alle achttienplussers zo'n prik hebben gehad.