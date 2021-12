Vanaf woensdag 22 december gaan strengere regels in voor reizigers vanuit landen buiten de Europese Unie en het Schengengebied die naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test of 24 uur van tevoren een sneltest doen. Deze regels gaan in de hele Europese Unie gelden, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil er alvast mee beginnen in Nederland.

EU-burgers kunnen vrij reizen in de Schengenzone. Landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland horen niet bij de EU, maar vallen wel onder het Schengenverdrag.

Voor ongevaccineerde reizigers vanuit bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, geldt een quarantaineplicht. De Jonge wil dat dit ook voor gevaccineerden gaat gelden.

Het RIVM adviseerde begin december om de reisregels aan te scherpen, bijvoorbeeld met een verplichte test bij aankomst in Nederland. Het demissionaire kabinet wil de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Andere adviezen, zoals een dubbele testplicht voor gevaccineerde reizigers, wilde het kabinet toen nog niet overnemen. Eerst wilde De Jonge overleggen met zijn Europese collega's.

Ook is het volgens De Jonge "denkbaar" dat aan het EU Digitale Corona Certificaat (DCC) voor iedereen een negatieve testuitslag wordt toegevoegd. "Dat gaan we niet alleen als Nederland doen." Daarover is de komende weken in de EU overleg "om op één lijn te komen".

Nederlanders kunnen wat hem betreft wel op vakantie gaan. "Het belangrijkste is: houd je aan de regels."

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de regels zouden gelden voor alle landen buiten het Schengengebied. Dat bleek niet te kloppen, de aanscherping geldt ook voor alle EU-landen. Het bericht is aangepast.