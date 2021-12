Ontvang thuis niet meer dan twee personen vanaf dertien jaar per dag, zo heeft het demissionaire kabinet zaterdagavond geadviseerd. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de norm voor thuisbezoek omhoog naar maximaal vier personen.

Het kabinet wil daarnaast niet dat mensen meerdere bezoeken op een dag afleggen. Het dringende advies is om maximaal één keer per dag op bezoek te gaan.

De afgelopen tijd was het toegestaan om maximaal vier personen per dag op bezoek te krijgen. Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus heeft het kabinet dit nu naar beneden bijgesteld.

Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van twee personen vanaf dertien jaar. Mensen die op één adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden zaterdagavond aan dat Nederland in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. De maatregel gaat vanaf zondag in en duurt tot in ieder geval vrijdag 14 januari.